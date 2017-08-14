Минкультуры и туризма получит около 7 млн манатов на продолжение строительства и ремонт культурных объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 6,987 млн манатов на продолжение строительства и ремонт ряда культурных объектов в Баку и регионах страны, сообщает сайт главы государства.
На строительство и оснащение трех культурных центров в Баку выделено 4,412 млн манатов, на завершение строительства и оснащение оборудованием музыкальной школы в Баку - 1,37 млн манатов и на завершение работ по восстановлению мавзолея «Allah-Allah» в Бардинском районе - 1,205 млн манатов.
Средства выделены из Государственного бюджета, предусмотренного на 2017 год.
Ф.Исазаде
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