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Культура 14.08.2017 17:54

Минкультуры и туризма получит около 7 млн манатов на продолжение строительства и ремонт культурных объектов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил 6,987 млн манатов на продолжение строительства и ремонт ряда культурных объектов в Баку и регионах страны, сообщает сайт главы государства.

На строительство и оснащение трех культурных центров в Баку выделено 4,412 млн манатов, на завершение строительства и оснащение оборудованием музыкальной школы в Баку - 1,37 млн манатов и на завершение работ по восстановлению мавзолея «Allah-Allah» в Бардинском районе - 1,205 млн манатов.

Средства выделены из Государственного бюджета, предусмотренного на 2017 год.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, КУЛЬТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]