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Дальнее зарубежье 14.08.2017 19:55

Британия не рассматривает переходный период как способ остаться в ЕС - министры

Великобритания не будет использовать "переходный период" до окончательного разрыва с Европейским союзом как возможность остаться в нем. Об этом написали министр финансов страны Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс в совместной статье для британской газеты The Sunday Telegraph.

Политики, принадлежащие к разным лагерям (Ф.Хаммонд выступает за мягкий, а Л.Фокс за жесткий вариант Brexit), согласны в оценке необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации.

"Однако он не может являться "запасным ходом", с помощью которого страна останется в ЕС", - отмечают они.

По словам министров, Великобритания во время переходного периода уйдет с единого европейского рынка и покинет таможенный союз ЕС.

Члены британского кабинета министров в ближайшее время опубликуют ряд тезисных статей, в которых изложат свое видение будущего страны до и после Brexit, сообщает Deutsche Welle. Правительство Терезы Мэй в последнее время критикуют за недостаточную ясность позиции по ключевым вопросам выхода страны из ЕС.

Переговоры относительно Brexit начались 19 июня 2017 года и должны завершиться к 31 марта 2019 года. В противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода.

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Тэги: ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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