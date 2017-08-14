Британия не рассматривает переходный период как способ остаться в ЕС - министры

Великобритания не будет использовать "переходный период" до окончательного разрыва с Европейским союзом как возможность остаться в нем. Об этом написали министр финансов страны Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс в совместной статье для британской газеты The Sunday Telegraph.
Политики, принадлежащие к разным лагерям (Ф.Хаммонд выступает за мягкий, а Л.Фокс за жесткий вариант Brexit), согласны в оценке необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации.
"Однако он не может являться "запасным ходом", с помощью которого страна останется в ЕС", - отмечают они.
По словам министров, Великобритания во время переходного периода уйдет с единого европейского рынка и покинет таможенный союз ЕС.
Члены британского кабинета министров в ближайшее время опубликуют ряд тезисных статей, в которых изложат свое видение будущего страны до и после Brexit, сообщает Deutsche Welle. Правительство Терезы Мэй в последнее время критикуют за недостаточную ясность позиции по ключевым вопросам выхода страны из ЕС.
Переговоры относительно Brexit начались 19 июня 2017 года и должны завершиться к 31 марта 2019 года. В противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода.
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