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Дальнее зарубежье 14.08.2017 20:19

Референдум о независимости Иракского Курдистана окончательно назначен на 25 сентября

Избирательная комиссия Иракского Курдистана окончательно утвердила даты проведения референдума о независимости региона, а также всеобщих выборов.

Курдские СМИ сообщили в понедельник со ссылкой на помощника президента Иракского Курдистана Хемирна Хаврани, что комиссия постановила, что референдум состоится, как и было ранее объявлено 25 сентября.

Парламентские и президентские выборы пройдут в Курдистане 1 ноября 2017 года.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, РЕФЕРЕНДУМ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]