Референдум о независимости Иракского Курдистана окончательно назначен на 25 сентября

Избирательная комиссия Иракского Курдистана окончательно утвердила даты проведения референдума о независимости региона, а также всеобщих выборов.

Курдские СМИ сообщили в понедельник со ссылкой на помощника президента Иракского Курдистана Хемирна Хаврани, что комиссия постановила, что референдум состоится, как и было ранее объявлено 25 сентября.

Парламентские и президентские выборы пройдут в Курдистане 1 ноября 2017 года.