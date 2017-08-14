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Дальнее зарубежье 14.08.2017 20:35

США готовы к экономическому и дипломатическому влиянию на Венесуэлу до восстановления демократии - Пенс

США готовы применять ряд мер экономического и дипломатического характера в отношениях с Венесуэлой до тех пор, пока в стране не восстановится демократия, заявил в понедельник в эфире "Си-би-эс ньюс" вице-президент США Майк Пенс.

"США абсолютно готовы в том, что касается применения экономической и дипломатической мощи в полной мере до тех пор, пока в Венесуэле не восстановится демократия", - заявил он.

Ранее в понедельник М.Пенс заявил, что США рассматривают много сценариев относительно Венесуэлы, но президент США Дональд Трамп уверен в возможности мирного урегулирования проблемы.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]