США готовы к экономическому и дипломатическому влиянию на Венесуэлу до восстановления демократии - Пенс

США готовы применять ряд мер экономического и дипломатического характера в отношениях с Венесуэлой до тех пор, пока в стране не восстановится демократия, заявил в понедельник в эфире "Си-би-эс ньюс" вице-президент США Майк Пенс.

"США абсолютно готовы в том, что касается применения экономической и дипломатической мощи в полной мере до тех пор, пока в Венесуэле не восстановится демократия", - заявил он.

Ранее в понедельник М.Пенс заявил, что США рассматривают много сценариев относительно Венесуэлы, но президент США Дональд Трамп уверен в возможности мирного урегулирования проблемы.