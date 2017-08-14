Банки и британские правоохранители создали альянс для борьбы с киберпреступниками - СМИ

Несколько британских банков объединились с правоохранительными органами для борьбы с мошенничеством, создав Альянс по обеспечению безопасности в киберпространстве (CDA), пишет The Financial Times.
Руководит этой группой Мария Вело - американский специалист по вопросам кибербезопасности.
Как говорится в концепции деятельности CDA, который направил газете один из участников альянса, его работа основана на принципах НАТО, когда "атака на один банк рассматривается как атака на всех членов".
CDA был образован два года назад Barclays, Standard Chartered, Deutsche Bank и Banco Santander. В дальнейшем к нему присоединились еще несколько банков, включая Bank of Ireland, Allied Irish Bank, Lloyds Banking Group и Metro Bank.
Если мошенник позвонит в банк и попытается выдать себя за другого, с большой долей вероятности новейшее программное обеспечение распознает его и сообщит в полицию, говорится в статье.
Банки платят миллионные штрафы каждый раз, когда хакерам удается вывести из строя их интернет-системы или украсть персональную информацию частных клиентов. Со следующего года Евросоюз ужесточает регулирование, и санкции за подобные провалы в безопасности значительно увеличатся и достигнут 4% годового оборота, отмечает BBC.
"Персональные данные приобретают невиданную ценность, и вирусы-вымогатели, подобные WannaCry, теперь будут обходиться намного дороже. Думаю, преступники этим воспользуются", - цитирует FT управляющего одного из банков-участников альянса.
Баку и Прага обсудили вопросы сотрудничества
Исламабад имеет принципиальную позицию по карабахскому конфликту – посол
Курс манат/доллар на 15 августа - 1,7007 AZN/$1
Доходы SOCAR Trading SA в 2016 году увеличились на 14%
Минкультуры и туризма получит около 7 млн манатов на продолжение строительства и ремонт культурных объектов
Более килограмма героина изъяла полиция у двоих жителей Баку
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»