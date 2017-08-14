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Дальнее зарубежье 14.08.2017 20:59

Банки и британские правоохранители создали альянс для борьбы с киберпреступниками - СМИ

Несколько британских банков объединились с правоохранительными органами для борьбы с мошенничеством, создав Альянс по обеспечению безопасности в киберпространстве (CDA), пишет The Financial Times.

Руководит этой группой Мария Вело - американский специалист по вопросам кибербезопасности.

Как говорится в концепции деятельности CDA, который направил газете один из участников альянса, его работа основана на принципах НАТО, когда "атака на один банк рассматривается как атака на всех членов".

CDA был образован два года назад Barclays, Standard Chartered, Deutsche Bank и Banco Santander. В дальнейшем к нему присоединились еще несколько банков, включая Bank of Ireland, Allied Irish Bank, Lloyds Banking Group и Metro Bank.

Если мошенник позвонит в банк и попытается выдать себя за другого, с большой долей вероятности новейшее программное обеспечение распознает его и сообщит в полицию, говорится в статье.

Банки платят миллионные штрафы каждый раз, когда хакерам удается вывести из строя их интернет-системы или украсть персональную информацию частных клиентов. Со следующего года Евросоюз ужесточает регулирование, и санкции за подобные провалы в безопасности значительно увеличатся и достигнут 4% годового оборота, отмечает BBC.

"Персональные данные приобретают невиданную ценность, и вирусы-вымогатели, подобные WannaCry, теперь будут обходиться намного дороже. Думаю, преступники этим воспользуются", - цитирует FT управляющего одного из банков-участников альянса.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БАНКИ, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]