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Дальнее зарубежье 15.08.2017 12:00

Южная Корея нарастит дипломатические усилия по денуклеаризации КНДР - президент

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что его страна продолжит наращивать дипломатические усилия для мирного урегулирования проблемы ракетной и ядерной программы КНДР, и пообещал предотвратить войну на Корейском полуострове.

"Правительство предотвратит войну любой ценой. Мы должны мирно решить проблему ракетной и ядерной программы КНДР, какие бы превратности судьбы нас ни ожидали", - заявил южнокорейский президент на церемонии празднования 72-й годовщины Дня освобождения страны от колониального правления Японии.

По его словам, "правительство будет и далее наращивать дипломатические попытки, чтобы обеспечить незыблемость международного принципа мирного решения ядерной проблемы Северной Кореи".

На прошлой неделе власти КНДР предупредили, что могут осуществить пуски нескольких ракет так, чтобы они упали в море всего в нескольких десятках километров от Гуама, где расположены американские военные базы.

В свою очередь президент США Дональд Трамп накануне заявил, что готов отреагировать максимально решительно в случае, если его стране будет угрожать КНДР.

"Северной Корее не следует более угрожать США. В противном случае они столкнутся с такими огнем и яростью, каких мир еще не видел", - заявил он.

Президент Мун Чжэ Ин попытался успокоить обе стороны, отметив, что никаких военных действий не будет без согласия Сеула.

"Военные действия на Корейском полуострове могут быть предприняты лишь по решению Республики Корея, и никто более не может пойти на военные действия без согласия Республики Корея", - подчеркнул южнокорейский президент.

Он пояснил, что Сеул продолжит наращивать свой оборонный потенциал для обеспечения мира.

"В это же время, мы по-прежнему открыты для диалога между военными, чтобы гарантировать, что напряжение между Югом и Севером не усугубится", - отметил Мун Чжэ Ин.

Более того, южнокорейский президент вновь направил Пхеньяну приглашения принять участие в XXIII Зимних Олимпийских играх, которые пройдут южнокорейском городе Пхёнчхан, назвав это "великим шансом для Юга и Севера сделать шаг на пути к миру".

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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