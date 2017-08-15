Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 23° 33°

Туризм 15.08.2017 11:59

Азербайджан рассчитывает на рост потока туристов из Казахстана

Азербайджан рассчитывает на увеличение турпотока из Казахстана, заявила представитель министерства культуры и туризма Азербайджана Лейла Вердиева во вторник в Баку.

"Казахстан является для нас одним из основных туристических рынков. Ежегодно мы принимаем около 30 тыс. туристов и надеемся, что этот поток из года в год будет возрастать как из Казахстана в Азербайджан, так и в обратном направлении",- сказала Л.Вердиева на презентации туристического потенциала столицы Казахстана Астаны.

Представитель туристического сектора Казахстана Анастасия Диркина назвала Азербайджан стратегически важным направлением для казахских турфирм.

"Азербайджан для нас является стратегически важным направлением в сфере туризма. Ваша страна достойно представлена на ЭКСПО-2017 в Астане, о чем свидетельствует тот факт, что азербайджанский павильон входит в десятку самых посещаемых на выставке",- отметила она.

На мероприятии был представлен видеоролик о туристическом потенциале Астаны и Азербайджана.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ТУРИЗМ, ПОТОК


Похожие новости


Объем грузоперевозок между Азербайджаном и Казахстаном за I полугодие увеличился в 2,6 раза Возможности Азербайджана и Казахстана позволяет им стать лидерами субрегионального масштаба – посол в Баку Астана и Баку подготовили "дорожную карту" для удвоения товарооборота – глава Минэнерго Казахстана Заседание азербайджано-казахстанской МПК перенесено на июнь – источник Азербайджанские производители договорились об экспорте лимонада, фруктов, нафталанской мази в Казахстан Анкара, Астана, Баку и Бишкек открывают новый туристический маршрут с минимальной стоимостью $2,5 тыс.

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]