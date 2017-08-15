Азербайджан рассчитывает на рост потока туристов из Казахстана

Азербайджан рассчитывает на увеличение турпотока из Казахстана, заявила представитель министерства культуры и туризма Азербайджана Лейла Вердиева во вторник в Баку.

"Казахстан является для нас одним из основных туристических рынков. Ежегодно мы принимаем около 30 тыс. туристов и надеемся, что этот поток из года в год будет возрастать как из Казахстана в Азербайджан, так и в обратном направлении",- сказала Л.Вердиева на презентации туристического потенциала столицы Казахстана Астаны.

Представитель туристического сектора Казахстана Анастасия Диркина назвала Азербайджан стратегически важным направлением для казахских турфирм.

"Азербайджан для нас является стратегически важным направлением в сфере туризма. Ваша страна достойно представлена на ЭКСПО-2017 в Астане, о чем свидетельствует тот факт, что азербайджанский павильон входит в десятку самых посещаемых на выставке",- отметила она.

На мероприятии был представлен видеоролик о туристическом потенциале Астаны и Азербайджана.

Ф.Исазаде