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Дальнее зарубежье 15.08.2017 12:15

Выступления ультраправых в США вызвали акции протеста против Трампа

Массовая акция протеста прошла в Нью-Йорке у небоскреба "Трамп Тауэр", где Дональд Трамп в ночь на вторник остановился впервые с тех пор, как стал президентом страны, передает американский телеканал Си-Эн-Эн.

По его данным, протестующие собрались скандировали "Позор!" "Нет Ку-Клукс-Клану, нет фашизму в США, нет Трампу!".

Акции прошли после того, как выступления ультраправых и их противников в городе Шарлоттсвилль (штат Вирджиния) привели к гибели человека.

Вместе с тем к "Трамп Тауэр" вышла небольшая группа сторонников президента, скандировавшая "Да хранит господь президента Трампа!".

Издание "Вашингтон пост" пишет, что в городе Дарем (штат Северная Каролина), протестующие опрокинули бронзовый памятник солдату армии Конфедерации времен Гражданской войны в США. Он был установлен в 1924 году перед зданием местного муниципалитета.

В субботу одна женщина погибла и еще 19 человек пострадали в Шарлоттсвилле после того, как автомобиль въехал в толпу тех, кто выступал против митинга ультраправых. В свою очередь ультраправые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Эдварду Ли.

Впоследствии полиция арестовала 20-летнего Джеймса Филдса, который, предположительно, сидел за рулем машины.

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях города.

Позднее Д.Трамп призвал к единству и осуждению ненависти, однако как демократы, так и республиканцы посчитали, что президент должен был более четко осудить ультраправых.

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Тэги: США, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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