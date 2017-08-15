Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи на сумму более 45 тыс. манат

Столичной полицией задержаны подозреваемые в совершении крупной квартирной кражи в Баку, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.
«Сотрудники 29-го отделения полиции Ясамальского РУП столицы задержали жителей Баку Рамиза Агаева и Зияда Абдуллаевы, подозреваемых в совершении крупной квартирной кражи в столице», - отмечается в сообщении.
Из квартиры была совершена кража 45,5 тыс. манат.
Р.Бабаев
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