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СНГ 15.08.2017 12:32

Киргизско-узбекская межправкомиссия возобновляет работу после восьмилетнего перерыва

Первое за восемь лет заседание киргизско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в Бишкеке 16 августа, сообщил во вторник "Интерфаксу" директор Первого политического департамента МИД Киргизии Айбек Молдогазиев.

По словам собеседника агентства, заседание межправительственной комиссии возглавят премьер-министры Киргизии и Узбекистана Сооронбай Жээнбеков и Абдула Арипов.

А.Молдогазиев отметил, что "последнее заседание киргизско-узбекской комиссии состоялось 28 декабря 2009 года, после этого работа была прервана".

"То, что сейчас работа возобновляется, является результатом взаимодействия президентов (Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиеева - ИФ), которые на встречах в Самарканде в декабре 2016 года и в Астане в июне 2017 года обсудили направления двустороннего сотрудничества и определили планы на будущее. Проведение очередного заседания межправкомиссии после восьмилетнего перерыва является логическим продолжением взаимодействия глав государств", - сказал представитель МИД Киргизии.

По его данным, что на заседании будет обсуждаться широкий круг вопросов, включающий торгово-экономические отношения между странами, транспорт, сотрудничество приграничных областей и культурно-гуманитарное взаимодействие.

"Обе части комиссии возглавляют премьер-министры, это высокий уровень, это говорит о том, что обе стороны придают большое значение тем процессам, которые после определенной паузы происходят в отношениях между странами, есть готовность к решению проблем. И киргизская сторона, и узбекская сторона ожидают хороших результатов предстоящей работы этой межправкомисии", - отметил А.Молдогазиев.

В тот же день в Бишкеке пройдет заседание межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации киргизско-узбекской госграницы.

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков сообщил "Интерфаксу", что заседания данной комиссии не проводились с 2006 года. "В сентябре 2016 года только мы начали работать в этом направлении, каждый месяц рабочие группы по вопросам делимитации и демаркации киргизско-узбекской госграницы проводят встречи, описывают участки, находят точки соприкосновения в вопросах определения линии границы", - сказал он.

Ж.Разаков не сказал, какая часть 1378-километровой киргизско-узбекской границы описана на сегодняшний день, но отметил, что стороны подошли к решению вопросов на тех участках, которые не были описаны ранее. "У киргизской, и узбекской сторон есть общее видение и стремление к решению этих вопросов", - подчеркнул он.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, МЕЖПРАВКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]