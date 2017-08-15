Начальник Генштаба Ирана едет в Анкару на переговоры

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери проведет во вторник в Анкаре переговоры с высокопоставленными официальными лицами Турции.

Как отмечают турецкие СМИ, это будет первый визит такого уровня со времени иранской революции 1979 года.

Иранский военачальник, который посетит Анкару с двухдневным визитом по приглашению турецкой стороны, обсудит "вопросы двустороннего сотрудничества в военной области, региональные и пограничные проблемы", сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

В частности, начальник генштаба обсудит с турецкими официальными лицами вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Сирии и Ираке, включая предстоящий в сентябре референдум о независимости Иракского Курдистана, пишет газета "Хюрриет".

Б.Касеми, со своей стороны, сообщил о подготовке встречи в Тегеране президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.