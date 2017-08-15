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Регион 15.08.2017 13:04

Начальник Генштаба Ирана едет в Анкару на переговоры

Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери проведет во вторник в Анкаре переговоры с высокопоставленными официальными лицами Турции.

Как отмечают турецкие СМИ, это будет первый визит такого уровня со времени иранской революции 1979 года.

Иранский военачальник, который посетит Анкару с двухдневным визитом по приглашению турецкой стороны, обсудит "вопросы двустороннего сотрудничества в военной области, региональные и пограничные проблемы", сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

В частности, начальник генштаба обсудит с турецкими официальными лицами вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Сирии и Ираке, включая предстоящий в сентябре референдум о независимости Иракского Курдистана, пишет газета "Хюрриет".

Б.Касеми, со своей стороны, сообщил о подготовке встречи в Тегеране президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]