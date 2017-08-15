Билл Гейтс выделил на благотворительность $4,6 млрд акциями Microsoft

Билл Гейтс выделил на благотворительность $4,6 млрд в виде 64 млн акций основанной им компании Microsoft.
Это крупнейшее его пожертвование с 2000 года, отмечает CNBC.
Выделенная сумма составляет около 5% состояния миллиардера, сообщается в документах, направленных им в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В результате доля Б.Гейтса в Microsoft сократилась до 1,3%.
Пожертвование было сделано 6 июня, его получатель не уточняется. Ранее пожертвования основателя Microsoft направлялись в Фонд Билла и Мелинды Гейтс (его супруги), который занимается совершенствованием системы образования в США, поддержкой здравоохранения в бедных странах и борьбой с голодом.
Самое крупное благотворительное пожертвование Б.Гейтс сделал в 1999 году, тогда он передал на эти цели акции Microsoft стоимостью $16 млрд, а год спустя - стоимостью $5,1 млрд.
В целом с 1994 года супруги потратили на благотворительность почти $50 млрд. В июле текущего года состояние Б.Гейтса оценивалось примерно в $90 млрд, он делит первое место по этому показателю в мире с основателем Amazon Джеффом Безосом.
Госпогранслужба Азербайджана провела тактические контртеррористические учения на Каспии
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 128 раз - Минобороны Азербайджана
Дефицит госбюджета Азербайджана в январе-июле составил 0,9% ВВП
Сдача в эксплуатацию жилья в Азербайджане в январе-июле выросла на 10%
Производство цемента в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 24%
Azeravtoyol получит 23,3 млн манатов на реконструкцию 30 км дороги в Гахском и Закатальском районах
Алиев выделил 5,99 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы и работы по благоустройству в Гахском районе
Президент Азербайджана выделил 11,9 млн манатов на строительство автодороги и работы по благоустройству в Загатальском районе
Пхеньян не готов обсуждать дальнейшую судьбу находящихся в заключении американцев - МИД КНДР
Осужденные на Украине за шпионаж граждане КНДР могут выйти на свободу досрочно в 2018 г
Существенная часть заповедника в Армении охвачена огнем - министр охраны природы
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
Nar предоставил специальные подарки абитуриентам, показавшим самые высокие результаты на вступительных экзаменах
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»