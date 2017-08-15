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Регион 15.08.2017 13:12

На севере Армении произошло второе за день землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло на севере Армении в 9:12 по местному времени (8:12), сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зарегистрированы в 10 км к юго-востоку от села Амасия.

Толчки силой 3-4 балла по шкале МСК-64 ощущались во втором по величине городе Гюмри и селе Зуйгахбюр.

Это уже второе землетрясение в данном регионе за последние несколько часов.

Еще одно землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 7:51 (6:51) в 8 км к востоку от села Амасия.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, АФТЕРШОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]