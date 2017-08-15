На севере Армении произошло второе за день землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло на севере Армении в 9:12 по местному времени (8:12), сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зарегистрированы в 10 км к юго-востоку от села Амасия.
Толчки силой 3-4 балла по шкале МСК-64 ощущались во втором по величине городе Гюмри и селе Зуйгахбюр.
Это уже второе землетрясение в данном регионе за последние несколько часов.
Еще одно землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 7:51 (6:51) в 8 км к востоку от села Амасия.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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