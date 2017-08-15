На севере Армении произошло второе за день землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло на севере Армении в 9:12 по местному времени (8:12), сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, толчки были зарегистрированы в 10 км к юго-востоку от села Амасия.

Толчки силой 3-4 балла по шкале МСК-64 ощущались во втором по величине городе Гюмри и селе Зуйгахбюр.

Это уже второе землетрясение в данном регионе за последние несколько часов.

Еще одно землетрясение магнитудой 2,8 произошло в 7:51 (6:51) в 8 км к востоку от села Амасия.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.