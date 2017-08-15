СБУ выслала из Украины российскую журналистку Нерсесьян

Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда", - сказала Е.Гитлянская.

Другие подробности она не сообщила.

Ранее телеканал "Россия-24" сообщил, что корреспондентка ВГТРК Тамара Нерсесьян выслана из Украины.

Тем временем, за последние недели это второй случай. 26 июля пресс-служба ВГТРК сообщила о выдворении из Украины своей журналистки Марии Князевой.