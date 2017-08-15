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СНГ 15.08.2017 13:37

СБУ выслала из Украины российскую журналистку Нерсесьян

Служба безопасности Украины выдворила из страны российскую журналистку Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Тамару Нерсесьян, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Сегодня ночью ее выдворили с запретом въезда", - сказала Е.Гитлянская.

Другие подробности она не сообщила.

Ранее телеканал "Россия-24" сообщил, что корреспондентка ВГТРК Тамара Нерсесьян выслана из Украины.

Тем временем, за последние недели это второй случай. 26 июля пресс-служба ВГТРК сообщила о выдворении из Украины своей журналистки Марии Князевой.

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Тэги: УКРАИНА, СБУ, ЖУРНАЛИСТ, ВЫДВОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]