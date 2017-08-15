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Дальнее зарубежье 15.08.2017 13:27

Японский премьер совершил подношение в святилище Ясукуни в годовщину завершения участия страны во Второй мировой войне

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник передал через помощника подношение в синтоистское святилище Ясукуни в Токио, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Во вторник, 15 августа, в Японии отмечают очередную годовщину окончания участия страны во Второй мировой войне.

Передавший подношение премьера член правящей Либерально-демократической партии Масахико Сибаяма заявил позднее журналистам, что С.Абэ через подношение выразил скорбь по отношению к японцам, павшим на поле боя.

Кроме того, святилище Ясукуни посетили около 60 депутатов японского парламента.

В святилище Ясукуни хранятся таблички с именами японских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и военачальников, которые после войны были признаны военными преступниками.

Китай и другие соседи Японии решительно выступают против визитов официальных японских представителей в храм, воспринимая их как оскорбление памяти своих граждан, погибших в ходе агрессии Японии в первой половине XX века, включая аннексию Корейского полуострова и оккупацию значительной части Китая во время Второй мировой войны.

С.Абэ побывал в святилище Ясукуни в декабре 2013 года. Позднее он не совершал туда визитов, однако каждое 15 августа отправлял подношение за счет личных средств, напоминает Эн-эйч-кей.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВОЙНА, ПАМЯТЬ


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