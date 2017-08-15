Производство автобензина в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 7%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,8% - до 1 млрд 567,3 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-июле 2017 года наблюдался рост в производстве автомобильного бензина на 7,2% - до 730,1 тыс. тонн, прямогонного бензина - на 1,5% - до 116,1 тыс. тонн, смазочных масел - в 3,8 раза, до 19,5 тыс. тонн, нефтяного битума - на 21,1% - до 103,4 тыс. тонн, нефтяного кокса – на 14,2%, до 128,4 тыс. тонн.

Спад в отчетный период наблюдался в производстве керосина на 8,2%, - до 353,8 тыс. тонн, дизельного топлива - на 16,8% - до 1 млн 125 тыс. тонн, топочного мазута - на 39,9% - до 243,8 тыс. тонн,

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова