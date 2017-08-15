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Дальнее зарубежье 15.08.2017 12:34

Из-за неисправности поезда эвакуированы пассажиры со станции лондонской подземки

Эвакуация пассажиров проведена во вторник со станции "Холборн" лондонской подземки после появления на ней клубов дыма, сообщает интернет-портал британской газеты "Дейли телеграф".

Издание приводит свидетельства очевидцев, которые рассказали, что перед появлением дыма на станции они слышали "громкий хлопок".

Между тем в пресс-службе лондонского метрополитена газете сообщили, что этот инцидент связан с неисправностью поезда. Там отметили, что из-за этой проблемы на линии возникли перебои в движении.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ПОДЗЕМКА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]