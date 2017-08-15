Из-за неисправности поезда эвакуированы пассажиры со станции лондонской подземки

Эвакуация пассажиров проведена во вторник со станции "Холборн" лондонской подземки после появления на ней клубов дыма, сообщает интернет-портал британской газеты "Дейли телеграф".

Издание приводит свидетельства очевидцев, которые рассказали, что перед появлением дыма на станции они слышали "громкий хлопок".

Между тем в пресс-службе лондонского метрополитена газете сообщили, что этот инцидент связан с неисправностью поезда. Там отметили, что из-за этой проблемы на линии возникли перебои в движении.