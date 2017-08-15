Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в сферах шелководства, рисоводства и чаеводства – замминистра

Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в сферах шелководства, рисоводства и чаеводства, сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встрече с председателем правления китайской компании «Norinco İnternational Cooperation Ltd» Вангом Юэтао.

«Азербайджан намерен использовать опыт Китая при реконструкции Гахской станции племенного шелководства и строительстве в этом районе современного завода», - заявил И.Гулиев, говорится в сообщении министерства.

Замминистра напомнил, что в прошлом году Азербайджан ввез из Китая 6 тыс. коробок коконов и 1,5 млн саженцев шелковицы, и подчеркнул их высокую производительность. По его словам Минсельхоз Азербайджана считает целесообразным участие китайских компаний в подобных тендерах.

И.Гулиев пригласил к сотрудничеству китайские компании, которые заинтересованы в ввозе в Китай органической сельскохозяйственной продукции азербайджанского производства.

В.Юэтао отметил, что возглавляемая им компания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере.

А.Ахундов