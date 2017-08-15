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АПК 15.08.2017 12:50

Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в сферах шелководства, рисоводства и чаеводства – замминистра

Азербайджан заинтересован в углублении сотрудничества с Китаем в сферах шелководства, рисоводства и чаеводства, сказал замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев на встрече с председателем правления китайской компании «Norinco İnternational Cooperation Ltd» Вангом Юэтао.

«Азербайджан намерен использовать опыт Китая при реконструкции Гахской станции племенного шелководства и строительстве в этом районе современного завода», - заявил И.Гулиев, говорится в сообщении министерства.

Замминистра напомнил, что в прошлом году Азербайджан ввез из Китая 6 тыс. коробок коконов и 1,5 млн саженцев шелковицы, и подчеркнул их высокую производительность. По его словам Минсельхоз Азербайджана считает целесообразным участие китайских компаний в подобных тендерах.

И.Гулиев пригласил к сотрудничеству китайские компании, которые заинтересованы в ввозе в Китай органической сельскохозяйственной продукции азербайджанского производства.

В.Юэтао отметил, что возглавляемая им компания заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в аграрной сфере.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, АПК, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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