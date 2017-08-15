В Азербайджане за полгода численность населения увеличилась на 40 тыс. человек

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-июне 2017 года на 0,4% или на 40,096 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.

По данным на 1 июля население республики достигло 9 млн 850,077 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на квадратный километр.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности - 47%.

49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

В январе-июне в республике родились 68,885 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за первые полгода составил 14,3 новорожденных. Мальчики составили 53% среди родившихся детей, девочки - 47%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,208 тыс. двойняшек и 27 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 29,477 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,1.

За первые шесть месяцев года было зарегистрировано 27,153 тыс. браков и 7,287 тыс. разводов.

В январе-июне соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,487 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 799 человек, покинувших страну.

Р.Бабаев