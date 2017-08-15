Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 23° 33°

Социум 15.08.2017 13:14

В Азербайджане за полгода численность населения увеличилась на 40 тыс. человек

Численность населения Азербайджана увеличилась в январе-июне 2017 года на 0,4% или на 40,096 тыс. человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в государственном комитете по статистике.

По данным на 1 июля население республики достигло 9 млн 850,077 тыс. человек.

Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на квадратный километр.

В городах проживает 53% населения страны, в сельской местности - 47%.

49,9% населения составляют мужчины, 50,1% - женщины.

В среднем на каждые 1000 мужчин в Азербайджане приходится 1006 женщин.

В январе-июне в республике родились 68,885 тыс. младенцев. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за первые полгода составил 14,3 новорожденных. Мальчики составили 53% среди родившихся детей, девочки - 47%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,208 тыс. двойняшек и 27 тройняшек.

За тот же период в Азербайджане умерло 29,477 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6,1.

За первые шесть месяцев года было зарегистрировано 27,153 тыс. браков и 7,287 тыс. разводов.

В январе-июне соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,487 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 799 человек, покинувших страну.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле увеличились на 7,5% Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных Баку обещает Еревану адекватный ответ, если ВС Армении не прекратят обстреливать населенные пункты Азербайджана Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыр - замминистра В Азербайджане в январе-марте зарегистрировало более 13,3 тыс. браков и более 3,6 тыс. разводов Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле увеличились почти на 7%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]