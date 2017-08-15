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Дальнее зарубежье 15.08.2017 14:01

Израиль намерен добиваться корректировки меморандума о прекращении огня на юге Сирии

Делегация Израиля во главе с директором службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэном посетит на этой неделе Вашингтон.

Как ожидается, одной из основных тем переговоров израильских представителей с американскими официальными лицами станет меморандум о прекращении огня на юге Сирии, который был заключен в прошлом месяце Россией, США и Иорданией, сообщила во вторник газета "Гаарец".

По данным издания, Израиль считает, что в этом документе не учтены его интересы безопасности, и намерен добиваться корректировки проекта таким образом, чтобы в нем было четко заявлено о необходимости ухода из Сирии иранских сил, ливанской радикальной группировки "Хезболла" и шиитских формирований.

В июле Россия, Иордания и США подписали в Аммане меморандум о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации для обеспечения там режима прекращения боевых действий.

По данным израильских СМИ, в преддверии подписания документа представители Израиля, США и России провели серию встреч, на которых обсуждались вопросы создания зоны деэскалации на сирийско-израильской и сирийско-иорданской границах. На этих встречах израильская сторона изложила свою позицию, согласно которой соглашение о прекращении огня на юге должно носить не тактический, а стратегический характер в отношении иранского влияния в Сирии в послевоенный период. Израильтяне заявили, пишет "Гаарец", что соглашение должно касаться иранского присутствия не только в 20-километровой зоне вдоль израильской границы, но в Сирии в целом и что РФ и США должны потребовать вывода из стран военных Корпуса стражей исламской революции, "Хезболлы" и шиитских формирований.

Однако, когда проект соглашения был направлен в Израиль спустя несколько дней после его заключения, в нем не было никакого упоминания ни об Иране, ни о "Хезболле". В документе лишь в общих чертах говорилось о необходимости предотвращения проникновения вооруженных иностранных элементов в зоны деэскалации вдоль сирийско-израильской и сирийско-иорданской границы, указывает газета.

По данным израильских СММ, в состав делегации войдут также глава военной разведкой (АМАН) генерал-майор Герцль Галеви и начальник военно-политического управления в министерстве обороны Израиля Зоар Палти. Израильские представители проведут в Вашингтоне встречи с советником президента США по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером, его заместителем Диной Пауэр, спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, КОНТАКТЫ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]