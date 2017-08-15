Пьяным дебоширам в самолетах грозят в Британии уголовными делами и штрафами

Инициативе ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc, направленной на сокращении пьяных дебошей на бортах самолетов и поддержанной ассоциацией британских авиалиний, операторов аэропортов и аэропортового ритейла, посвящены статьи сразу нескольких британских газет.

Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер призвал к ограничению продаж алкоголя в аэропортах Великобритании, заявив, что авиакомпании измучены последствиями того, что пассажиры напиваются перед полетами, пишет The Guardian.

Ryanair предложила запретить реализацию алкоголя в барах и ресторанах аэропортов в утренние часы, а также ограничить количество напитков, продаваемых на один посадочный талон.

Daily Telegraph добавляет, что причиной такой инициативы стала публикация данных о возросшем числе арестов, связанных с алкоголем, в аэропортах и на бортах самолетов, а также опрос членов воздушных экипажей.

Первая попытка как-то решить проблему антиобщественного поведения пассажиров была предпринята в 2016 году, когда был разработан Кодекс поведения пассажиров, напоминает Guardian. Необходимость такого документа стала очевидна после того, как Управление гражданской авиации сообщило о 600-процентном увеличении числа инцидентов с пассажирами в Великобритании в период между 2012 годом и 2016 годом, в основном связанных с алкоголем.

Однако кодекс оказался, по-видимому, малоэффективен. В связи с этим Ryanair призвала аэропорты идти дальше, настаивая на запрете продаж любого алкоголя в барах и ресторанах до 10 утра, отмечает BBC.

Бюджетная авиакомпания обвиняет аэропорты в том, что они хорошо зарабатывают на безудержном пьянстве ожидающих вылета пассажиров.

"Совершенно несправедливо, что аэропорты получают прибыль от неограниченной продажи алкоголя пассажирам, а последствия перекладывают на авиакомпании. Особая проблема - во время задержек рейсов, когда аэропорты не накладывают ограничений на продажу алкоголя в барах и ресторанах", - заявил директор по маркетингу Ryanair Кенни Джейкобс.

Уже сейчас пассажирам на большинстве рейсов запрещается употреблять на борту самолета алкоголь из дьюти-фри. Ryanair пошел дальше, запрещая пассажирам даже брать с собой в салон самолета алкоголь из аэропортовых магазинов на определенных маршрутах в Испанию из Глазго и Манчестера.

Согласно результатам опроса членов экипажей различных компаний, в котором приняли участие 4 тыс. человек, 87% респондентов были свидетелями пьяного поведения пассажиров в аэропортах Великобритании или на вылетающих рейсах уже после введения кодекса поведения в прошлом году. Союз авиаперевозчиков заявил, что необходимо ужесточить кодекс, ввести жесткие штрафы за деструктивное и опасное поведение нетрезвых.

Daily Telegraph сообщает, что все занятые в отрасли организации призывают правительство ввести уголовное наказание пассажиров за употребление в самолетах любого алкоголя, кроме купленного на борту.