Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-июле сократились на 1,8%

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-июле 2017 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 1,8% - до 5 млрд 895,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Согласно данным статистики, в январе-июле 2017 года в промышленность направлено 67,5% всех капвложений в экономику Азербайджана.
За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 5 млрд 363,1 млн манатов (спад на 5,5%).
В перерабатывающую промышленность инвестировано 174,4 млн манатов (рост на 15,3%).
В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 196,6 млн манатов (рост на 71,4%).
В целом, в сферу транспорта и складского хозяйства в январе-июле 2017 года вложено 971,4 млн манатов (рост на 36,2%), информации и связи – 98 млн манатов (рост на 28,5%), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения – 87,2 млн манатов (спад на 45,9%), образования – 41,5 млн манатов (спад на 42,4%).
В сферу жилищного строительства в январе-июле 2017 года капвложения составили 458,6 млн манатов (рост на 32,2%).
Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.
А.Ахундов
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