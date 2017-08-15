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Макроэкономика 15.08.2017 13:43

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-июле сократились на 1,8%

Инвестиции в сферу промышленности Азербайджана в январе-июле 2017 года сократились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 1,8% - до 5 млрд 895,8 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Согласно данным статистики, в январе-июле 2017 года в промышленность направлено 67,5% всех капвложений в экономику Азербайджана.

За отчетный период капвложения в добывающую промышленность составили 5 млрд 363,1 млн манатов (спад на 5,5%).

В перерабатывающую промышленность инвестировано 174,4 млн манатов (рост на 15,3%).

В сферу производства электроэнергии, газа и ее распределения инвестиции составили 196,6 млн манатов (рост на 71,4%).

В целом, в сферу транспорта и складского хозяйства в январе-июле 2017 года вложено 971,4 млн манатов (рост на 36,2%), информации и связи – 98 млн манатов (рост на 28,5%), госуправления, обороны и обязательного социального обеспечения – 87,2 млн манатов (спад на 45,9%), образования – 41,5 млн манатов (спад на 42,4%).

В сферу жилищного строительства в январе-июле 2017 года капвложения составили 458,6 млн манатов (рост на 32,2%).

Остальные инвестиции пришлись на другие сектора экономики.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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