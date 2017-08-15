Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 32° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 23° 33°

Макроэкономика 15.08.2017 13:52

Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле увеличились на 7,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле 2017 года составили 27 млрд 716,9 млн манатов, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам июля составила 14%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июле 2017 года увеличились на 6,4% - до 2 тыс. 853,4 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 25 млрд 373,5 млн манатов, что на 7,5% выше показателя января-июля 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАСЕЛЕНИЕ, ДОХОДЫ, ДЕНЕЖНЫЕ


Похожие новости


В Азербайджане за полгода численность населения увеличилась на 40 тыс. человек Азербайджанский офицер погиб в результате обстрела со стороны армянских военных Баку обещает Еревану адекватный ответ, если ВС Армении не прекратят обстреливать населенные пункты Азербайджана Молодежь, лишенная родительской опеки, получит жилье в Бакинском поселке Масазыр - замминистра В Азербайджане в январе-марте зарегистрировало более 13,3 тыс. браков и более 3,6 тыс. разводов Денежные доходы населения Азербайджана в январе-апреле увеличились почти на 7%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]