Денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле увеличились на 7,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-июле 2017 года составили 27 млрд 716,9 млн манатов, что на 7,5% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам июля составила 14%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-июле 2017 года увеличились на 6,4% - до 2 тыс. 853,4 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 25 млрд 373,5 млн манатов, что на 7,5% выше показателя января-июля 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.

А.Ахундов