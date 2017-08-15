Азербайджан в I полугодии сократил экспорт нефти на 10%

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года экспортировал 16 млн 99,5 тыс. тонн нефти, что на 10,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $5 млрд 729 млн 6,3 тыс. (рост на 20,4%)", - отметили в правительстве.

Объем задекларированной нефти, отправленной на экспорт за январь-июнь 2017 года, составил 9 млн 707,2 тыс. тонн на сумму $3 млрд 839 млн 227,7 тыс.

Азербайджан в 2016 году экспортировал 35 млн 30,3 тыс. тонн нефти, что на 0,2% ниже показателя 2015 года.

Н.Аббасова