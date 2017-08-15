Азербайджан в I полугодии увеличил экспорт газа на 9%

Азербайджан в I –ом полугодии 2017 года экспортировал 4 млрд 429,8 млн кубометров природного газа, что на 9,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общая стоимость газа, экспортированного за отчетный период из Азербайджана, составила $652 млн 533,2 тыс. (спад на 7,7%)", - отметили в правительстве.

Экспорт газа, оформленный по упрощенным таможенным декларациям, за I-ое полугодие 2017 года составил 3 млрд 180,6 млн кубометров на сумму $527 млн 932,4 тыс.

В 2016 году Азербайджан экспортировал 8 млрд 49,1 млн кубометров природного газа на $1 млрд 142 млн 66,5 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется как непосредственно Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) в Иран и Грузию, так и консорциумом Шах-Дениз по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова