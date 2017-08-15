Азербайджан в январе-июле увеличил производство продукции АПК на 1,2%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-июле 2017 года составил 3 млрд 688,7 млн манатов, что на 1,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В январе-июле 2017 года объем производства продукции в животноводстве составил 1 млрд 948 манатов, растениеводства – 1 млрд 740,7 млн манатов.

За отчетный период рост производства продукции животноводства составил 3%.

При этом в январе-июле в республике произведено 272,5 тыс. тонн мяса (рост на 3,4%), 1 млн 184,8 тыс. тонн молока (рост на 1,4%), 1 млрд 15,3 млн яиц (рост на 7,1%).

Спад производства продукции растениеводства в январе-июле 2017 года составил 0,8%.

Для получения урожая в 2017 году посев весенних и осенних культур был произведен на площади 1 млн 665,7 тыс. га, что на 2,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По данным на 1 августа, сбор урожая картофеля составил 526,2 тыс. тонн (спад на 8,8%), овощей – 800,8 тыс. тонн (рост на 9,3%), бахчевых культур – 311,5 тыс. тонн (спад на 9,2%), фруктов и ягод – 202 тыс. тонн (рост на 12,1%), винограда – 4,069 тыс. тонн (спад на 15,5%), табака – 1,97 тыс. тонн (спад на 4,2%), чайного листа – 444,1 тонн (спад на 27%), осенних и весенних зерновых (без учета кукурузы) – 2 млн 628 тыс. тонн (2 млн 802,1 тыс. тонн в январе-июле прошлого года).

А.Ахундов