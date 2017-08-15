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Бизнес и законодательство 15.08.2017 14:39

Производство цемента в Азербайджане в январе-июле увеличилось на 24%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-июле 2017 года составил 297,3 млн манатов, что на 38,3% больше показателя первого полугодия прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 24,1% – до 1 млн 577,6 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 34,3% - до 376,2 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 3 раза до 109,9 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство строительного кирпича увеличилось на 40,3% - до 160,2 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 3,1 раза - до 9 тыс. 717,8 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона – на 54,5% до 75 тыс. 181,7 тонн

Производство строительного гипса в январе-июле 2017 года сократилось на 28,1% - до 54,1 тыс. тонн, асфальта – на 63,5% - до 94,8 тыс. тонн, строительной извести – на 13,8% - до 13,353 тыс. тонн.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]