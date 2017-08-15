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Регион 15.08.2017 15:02

Существенная часть заповедника в Армении охвачена огнем - министр охраны природы

Пожар охватил значительную часть государственного заповедника "Хосровский лес", заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

"Пожар охватил существенную часть заповедника. По экологическим меркам, это считается крайне большим уроном", - сказал А.Минасян журналистам во вторник.

Утром к тушению пожара приступил самолет Ил-76 МЧС России, присланный по просьбе властей Армении. Он уже успел совершить три вылета.

Глава МЧС Армении ранее сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последние четверть века.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЗАПОВЕДНИК, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]