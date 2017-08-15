Существенная часть заповедника в Армении охвачена огнем - министр охраны природы

Пожар охватил значительную часть государственного заповедника "Хосровский лес", заявил министр охраны природы Армении Арцвик Минасян.

"Пожар охватил существенную часть заповедника. По экологическим меркам, это считается крайне большим уроном", - сказал А.Минасян журналистам во вторник.

Утром к тушению пожара приступил самолет Ил-76 МЧС России, присланный по просьбе властей Армении. Он уже успел совершить три вылета.

Глава МЧС Армении ранее сообщил, что вспыхнувший в заповеднике лесной пожар стал самым крупным в республике за последние четверть века.