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СНГ 15.08.2017 15:12

Осужденные на Украине за шпионаж граждане КНДР могут выйти на свободу досрочно в 2018 г

Граждане Северной Кореи, которые пытались получить доступ к технической документации Государственного предприятия (ГП) "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (флагман ракетно-космической отрасли Украины, г. Днепр, быв. Днепропетровск - ИФ) в 2011 году и были осуждены на 8 лет лишения свободы, могут освободиться досрочно по "закону Савченко", утверждает нардеп из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 8", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, к заключенным был применен так называемый закон Савченко. "Поэтому они выйдут на свободу раньше, чем если бы "Закона Савченко" не существовало. Конец срока лишения свободы, с учётом "Закона Савченко", - 06.09.2018", - написал политик.

Он напомнил, что представители Северной Кореи были изобличены сотрудниками контрразведки после того, как в 2011 году пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш", и, согласно решению Николаевского апелляционного суда от 27 ноября 2011 года, получили по 8 лет лишения свободы по ст.114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж).

"Думаю, что факт задержания и привлечения к ответственности граждан Северной Кореи за попытку получения доступа к секретным украинским ракетным технологиям и есть факт демонстрации реального отношения Украины к вопросу о якобы поставках технологий в Северную Корею", - резюмировал А.Геращенко.

Он назвал манипулятивной информацию, опубликованную в издании "The New York Times", о том, что Украина якобы причастна к поставке в Северную Корею ракетных технологий. "Цель автора статьи очевидна - "навести тень на плетень" и забросить в американское общественное мнение мысль о том, что Украина делает недружественные шаги по отношению к США и, соотвественно, не стоит ее поддерживать в ее борьбе против России", - написал нардеп.

14 августа на сайте "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

В ЮМЗ озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

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Тэги: УКРАИНА, КОРЕЙЦЫ, ШПИОНАЖ, ОСВОБОЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]