Азербайджан гордится победой Рамиля Гулиева на чемпионате мира – вице-президент НОК

Вице-президент Национального олимпийского комитета, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиз Гусейнзаде назвал «исторической» победу выступающего за Турцию азербайджанского спринтера Рамиля Гулиева на чемпионате мира в Лондоне.

«Победа нашего бывшего спортсмена Рамиля Гулиева на чемпионате мира по легкой атлетике является великим событием для всех нас», - подчеркнул Ч.Гусейнзаде на пресс-конференции во вторник.

По его словам, азербайджанская делегация поздравила победителя в Лондоне.

«Мы еще до финала прогнозировали в Лондоне, что он может завоевать медаль, и договорились с турецкой федерацией, что в этом случае он поднимет флаги двух стран. Отрадно и то, что перед каждым выступлением Гулиева на чемпионате в Лондоне его объявляли как азербайджанского спортсмена», - сказал вице-президент НОК.

Ч.Гусейнзаде обвинил многих журналистов в непрофессионализме и погоне за дешевыми сенсациями.

«Рамиль Гулиев уехал из Азербайджана 7 лет назад. Мне припоминают интервью, которое я давал 6 лет назад. Я ничего не буду отрицать и стою на своем. Сегодня он герой и мы им гордимся. Однако я и сегодня могу повторить свои слова, сказанные 6 лет назадо том, что тогда он совершил предательство», - отметил Ч.Гусейнзаде.

Вице-президент НОК отметил, что сказанное ранее им о Гулиеве не касалось его спортивных достижений.

«Когда до чемпионата мира 2015 года у меня спросили, стоит ли ожидать от Гулиева хороших результатов, я ответил «нет». То же самое было и до Олимпиады в Рио. Легкая атлетика это такой вид спорта, когда видно, какие результаты может продемонстрировать атлет. Гулиев вышел на свой прежний уровень выступлений через 4 года после отъезда из Азербайджана», - сказал Ч.Гусейнзаде.

По его словам, Р.Гулиев и в Азербайджане не был обделен заботой.

«Рамиль - единственный спортсмен в Азербайджане, которому в 19 лет дали квартиру по рекомендации федерации. Гулиев был самым высокооплачиваемым спортсменом в «Нефтчи». Рамиль Гулиев получает в Турции зарплату от клуба. В Баку он получал зарплату в «Нефтчи». Никто его не обделял. Он нигде не говорил, что ему подарили квартиру, что он получал премиальные», - подчеркнул вице-президент НОК.

Ч.Гусейнзаде отметил отсутствие в Азербайджане необходимых для Р.Гулиева условий для подготовки.

«Он в своем интервью говорил, что в Баку манеж холодный. Он и сегодня холодный. В районах нет беговых дорожек. Федерация не может строить их», - сказал он.

По его словам, Федерация легкой атлетики Азербайджана разрешила Гулиеву выступать за «Фенербахче».

Вице-президент НОК сказал, что Турция вряд ли отпустит Р.Гулиева обратно.

«Рамиль вообще не собирался выступать за Турцию. Он с 14 лет мечтал выступать за сборную России», - подчеркнул он, отметив, что руководство федерации легкой атлетики России отказалось принимать Гулиева, чтобы не портить отношений с азербайджанской стороной.

Р.Бабаев