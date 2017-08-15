Азербайджан до 20 довел число компаний, включенных в реестр Россельхознадзора для экспорта продукции в РФ

Азербайджан и Россия договорились о беспрепятственном экспорте в РФ мясомолочной продукции, производимой шестью азербайджанскими компаниями, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Вопрос экспорта в РФ азербайджанской продукции АПК обсуждается азербайджано-российской рабочей группой по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства и снабжения сельхозпродукцией, созданной при азербайджано-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«По итогам обсуждений вопросов экспорта мясной и молочной продукции из Азербайджана в Россию стороны договорились о включении в реестр Россельхознадзора еще шести азербайджанских компаний и об обеспечении их беспрепятственных поставок в РФ», - отмечается в сообщении.

В сообщении отмечается, что в целом в реестр Россельхознадзора для экспорта продукции в РФ включены 20 азербайджанских компаний.

«Продолжается работа по включению в реестр и других азербайджанских производителей», - отмечается в информации.

А.Ахундов