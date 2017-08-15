Турция отправляет вторую партию продовольствия в Катар

Второе судно с продовольствием для Катара готовится к отправке из турецкого порта Алиага.

Судно с 9,5 тыс тонн продовольствия на борту выйдет в море 16 августа и прибудет в Доху ориентировочно 26 августа, сообщили во вторник турецкие СМИ.

После того, как ряд арабских стран ввел ограничения в отношении Дохи, Анкара приняла решение поддержать усилия властей Катара по устранению угрозы продовольственного кризиса.

Первую партию в 4 тыс тонн продовольствия Турция отправила в Катар морем в конце июня.

Согласно планам турецких властей, теперь суда с продовольствием планируется отправлять в Катар дважды в месяц, отмечают СМИ.

В начале июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, вмешательстве в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.