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Регион 15.08.2017 16:12

Турция отправляет вторую партию продовольствия в Катар

Второе судно с продовольствием для Катара готовится к отправке из турецкого порта Алиага.

Судно с 9,5 тыс тонн продовольствия на борту выйдет в море 16 августа и прибудет в Доху ориентировочно 26 августа, сообщили во вторник турецкие СМИ.

После того, как ряд арабских стран ввел ограничения в отношении Дохи, Анкара приняла решение поддержать усилия властей Катара по устранению угрозы продовольственного кризиса.

Первую партию в 4 тыс тонн продовольствия Турция отправила в Катар морем в конце июня.

Согласно планам турецких властей, теперь суда с продовольствием планируется отправлять в Катар дважды в месяц, отмечают СМИ.

В начале июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, вмешательстве в дела арабских государств.

Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]