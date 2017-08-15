BP-Azerbaijan остановила добычу газа с платформы на месторождении Шах-Дениз на 14-дневную профилактику

Компания BP-Azerbaijan в понедельник приостановила добычу газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз для проведения профилактических работ на добывающей платформе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan.

«Профилактические работы включены в годовую программу работ и продлятся 14 дней, начиная с 14 августа. Согласно плану, в период проведения этих работ добыча газа и конденсата с платформы «Шах-Дениз-1» будет остановлена»,- отметили в компании.

По данным BP-Azerbaijan, остановка платформы необходима для эффективного выполнения профилактических, инспекционных и проектных работ.

«Профилактические работы также будут проведены на установках Сангачальского терминала, функционирующих в рамках проекта «Шах-Дениз», и на Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ)», - указали в компании.

В период профилактики также будут осуществлены работы по прокладке соединительных линий между сооружениями, функционирующими в рамках «Стадии-1» проекта «Шах-Дениз» и установками, построенными в рамках «Стадии-2», и различные проектные работы, включая реконструкцию газо-измерительной и передающей установки на насосной станции №1 для грузинского участка ЮКТМ.

«Подготовка программы профилактических работ велась с 2016 года, она включена в бюджет 2017 года. Временная остановка платформы также включена в годовой план добычи газа и конденсата с месторождения Шах-Дениз», - подчеркнули в компании.

В BP-Azerbaijan сообщили, что, несмотря на остановку платформы «Шах-Дениз-1», добыча с платформ «Чыраг», «Центральный Азери», «Западный Азери», «Восточный Азери», «Глубоководный Гюнешли», «Западный Чираг», а также транспортировка нефти по нефтепроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса будет осуществляться в нормальном режиме.

Также в обычном режиме будут работать нефтяные объекты Сангачальского терминала, касающиеся проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» и терминал в Джейхане.

Как сообщалось, в настоящее время максимальная мощность существующей добывающей системы на месторождении Шах-Дениз составляет 30 млн кубометров газа в сутки или 10,9 млрд кубометров в год. В I-ом квартале 2017 года BP-Azerbaijan в добыла с месторождения Шах-Дениз 2,4 млрд кубометров газа и 0,6 млн тонн конденсата.

В 2016 году добыча газа с месторождения Шах-Дениз составила 10,7 млрд кубометров газа, конденсата - 2,5 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется в рамках Стадии-1 стоимостью в $4,1 млрд.

В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).

Н.Аббасова