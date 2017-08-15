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Дальнее зарубежье 15.08.2017 16:46

Масштабные природные пожары охватили Португалию, на борьбу мобилизованы около 3 тыс. пожарных

В Португалии около 3 тыс. пожарных задействованы на борьбе более чем с полутора сотнями очагов природных пожаров в условиях жаркой и сухой погоды, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

В частности более 800 пожарных при поддержке вертолетов пытаются потушить масштабный пожар близ города Вила-ди-Рей.

Накануне спасатели эвакуировали 112 человек из региона, охваченного пожарами.

Второй по масштабу природный пожар тушат около 300 пожарных вблизи населенных пунктов Феррейра-ду-Зезери и Маседу-ди-Кавалейруш в центральной части страны.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]