Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США, Brent торгуется у $50,3 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет во вторник на опасениях роста добычи сланцевой нефти в США.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:53 подешевели на $0,47 (0,93%) - до $50,26 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,33 (0,69%) - до $47,26 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки. В августе данный показатель составлял 6,03 млн б/с.

Кроме того, аналитики ждут данных о запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду в 18:30. Согласно прогнозам, запасы за минувшую неделю снизились на 3,6 млн баррелей.

Также участники нефтяного рынка с опасением отслеживают ситуацию с нефтедобычей в странах ОПЕК. В прошлом месяце показатель вырос до максимума с начала года.

При этом соглашение об ограничении добычи истекает в марте 2018 года, и инвесторы уже начали беспокоиться по поводу того, что станет с ценами на нефть после этой даты. Некоторые страны уже начали сигнализировать о том, что срок действия соглашения может быть продлен, однако известный нефтетрейдер Энди Холл отметил, что это является скорее признаком слабости, а не силы.