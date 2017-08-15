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Внешняя политика 15.08.2017 17:03

В Баку отмечают День независимости Индии

Церемония поднятия флага по случаю 70-летия независимости Индии проходит во вторник в посольстве этой страны в Баку, сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

В мероприятии принимают участие граждане Индии, проживающие в Азербайджане, студенты Центра Индии Азербайджанского университета языков, а также представители азербайджанской общественности.

Посол Индии в Азербайджана Санджай Рана зачитал поздравительную речь президента своей страны Рам Натх Ковинда.

Индия отмечает День независимости 15 августа.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, НЕЗАВИСИМОСТЬ, МЕРОПРИЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]