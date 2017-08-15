В Баку отмечают День независимости Индии

Церемония поднятия флага по случаю 70-летия независимости Индии проходит во вторник в посольстве этой страны в Баку, сообщает корреспондент «Интерфакс-Азербайджан» с мероприятия.

В мероприятии принимают участие граждане Индии, проживающие в Азербайджане, студенты Центра Индии Азербайджанского университета языков, а также представители азербайджанской общественности.

Посол Индии в Азербайджана Санджай Рана зачитал поздравительную речь президента своей страны Рам Натх Ковинда.

Индия отмечает День независимости 15 августа.

Ф.Исазаде