SOCAR реконструирует платформу №5 на мелководье Гюнешли для бурения дополнительных 8 скважин

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует пробурить дополнительно 8 добывающих скважин с морской платформы №5 на мелководной части месторождения Гюнешли, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«В настоящее время ведутся работы по реконструкции плат формы №5 для бурения с нее дополнительно 8 добывающих скважин. Генеральным подрядчиком работ выступает строительный трест «Neftqaztikinti», -сообщается в информации.

При этом компания не уточняет срок завершения реконструкции платформы.

Суточный дебит с каждой из 4 новых скважин, которые будут пробурены с платформы №4, составляет 80 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова