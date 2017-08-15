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ТЭК 15.08.2017 17:06

SOCAR реконструирует платформу №5 на мелководье Гюнешли для бурения дополнительных 8 скважин

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует пробурить дополнительно 8 добывающих скважин с морской платформы №5 на мелководной части месторождения Гюнешли, отмечается в сообщении пресс-службы компании.

«В настоящее время ведутся работы по реконструкции плат формы №5 для бурения с нее дополнительно 8 добывающих скважин. Генеральным подрядчиком работ выступает строительный трест «Neftqaztikinti», -сообщается в информации.

При этом компания не уточняет срок завершения реконструкции платформы.

Суточный дебит с каждой из 4 новых скважин, которые будут пробурены с платформы №4, составляет 80 тонн нефти и 10 тыс. кубометров газа.

Месторождение обеспечивает до 65% всей нефтедобычи SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, РЕКОНСТРУЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]