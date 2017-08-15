Курс манат/доллар на 16 августа - 1,7008 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 августа установил на уровне 1,7008 манат/$1 (15 августа – 1,7007/$1), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Н.Аббасова