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Дальнее зарубежье 15.08.2017 17:24

Средняя стоимость бутылки вина в США может впервые превысить $10 - Nielsen

Средняя цена стандартной бутылки вина объемом 750 мл в США в ближайшее время впервые в истории превысит $10, по словам главы отдела алкогольных напитков в исследовательской компании Nielsen Дэнни Брейгера.

Такая ситуация обусловлена тем, что продажи дорогого вина, стоимостью от $11 за бутылку и выше, активно растут, тогда как популярность вин дешевле $8 умеренно снижается.

Продажи вина в США в 2016 году выросли на 1,8% в натуральном выражении и на 4,4% - в денежном, приводит данные Nielsen издание Wines and Vines.

Отмечается, что в минувшем году на территории Штатов вино можно было купить в 553 тыс. заведений, тогда как 10 лет назад их число не превышало 120 тыс. Теперь американцы могут выпить вина не только в ресторанах, но и в маникюрных салонах, книжных магазинах, кинотеатрах, и даже на автомойках.

Как говорится в отчете министерства труда США, американцы в среднем тратят на алкоголь 1% от всех потраченных средств. При этом за 30 лет с 1982 по 2012 год алкогольные предпочтения американцев существенно изменились: они стали тратить больше на вино и меньше - на крепкие напитки, при практически неизменном показателе расходов на пиво.

В 2012 году почти 40% всех средств, потраченных жителями США на алкоголь, пошли на приобретение вина против 16% в 1982 году. Доля крепких спиртных напитков упала до 12,6% с 34,6%. Для пива показатель составил 47,7% по сравнению с 48,9% тридцатью годами ранее.

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Тэги: США, ВИНО, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]