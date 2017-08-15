Средняя стоимость бутылки вина в США может впервые превысить $10 - Nielsen

Средняя цена стандартной бутылки вина объемом 750 мл в США в ближайшее время впервые в истории превысит $10, по словам главы отдела алкогольных напитков в исследовательской компании Nielsen Дэнни Брейгера.
Такая ситуация обусловлена тем, что продажи дорогого вина, стоимостью от $11 за бутылку и выше, активно растут, тогда как популярность вин дешевле $8 умеренно снижается.
Продажи вина в США в 2016 году выросли на 1,8% в натуральном выражении и на 4,4% - в денежном, приводит данные Nielsen издание Wines and Vines.
Отмечается, что в минувшем году на территории Штатов вино можно было купить в 553 тыс. заведений, тогда как 10 лет назад их число не превышало 120 тыс. Теперь американцы могут выпить вина не только в ресторанах, но и в маникюрных салонах, книжных магазинах, кинотеатрах, и даже на автомойках.
Как говорится в отчете министерства труда США, американцы в среднем тратят на алкоголь 1% от всех потраченных средств. При этом за 30 лет с 1982 по 2012 год алкогольные предпочтения американцев существенно изменились: они стали тратить больше на вино и меньше - на крепкие напитки, при практически неизменном показателе расходов на пиво.
В 2012 году почти 40% всех средств, потраченных жителями США на алкоголь, пошли на приобретение вина против 16% в 1982 году. Доля крепких спиртных напитков упала до 12,6% с 34,6%. Для пива показатель составил 47,7% по сравнению с 48,9% тридцатью годами ранее.
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