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Бизнес и законодательство 15.08.2017 17:55

В Баку состоится азербайджано-корейская деловая встреча

Азербайджано-корейская деловая встреча состоится 13 сентября в Баку, сообщает посольство Кореи в Азербайджане.

«В Баку 13 сентября 2017 года состоится азербайджано-корейская деловая встреча. В этой связи в Азербайджан с визитом прибудут представители десяти корейских компаний»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках деловой встречи состоится мероприятие, посвященное азербайджано-корейскому сотрудничеству в сфере судостроения.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРЕЯ, БИЗНЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]