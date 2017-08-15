В Баку состоится азербайджано-корейская деловая встреча

Азербайджано-корейская деловая встреча состоится 13 сентября в Баку, сообщает посольство Кореи в Азербайджане.

«В Баку 13 сентября 2017 года состоится азербайджано-корейская деловая встреча. В этой связи в Азербайджан с визитом прибудут представители десяти корейских компаний»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках деловой встречи состоится мероприятие, посвященное азербайджано-корейскому сотрудничеству в сфере судостроения.

Ф.Исазаде