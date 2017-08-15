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Дальнее зарубежье 15.08.2017 17:57

Более 10 человек погибли при падении дерева на Мадейре - СМИ

По меньшей мере, 11 человек погибли и десятки получили ранения при падении крупного дерева на толпу людей на португальском острове Мадейра, сообщает во вторник "Диариу ди Нотисиаш да Мадейра".

По данным издания, также как минимум 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Газета "Диариу ди нотисиаш" приводит другие данные: по ее информации, речь может идти о трех десятках пострадавших.

Инцидент произошел возле одной из церквей в районе Монте в составе столицы острова Фуншала во время религиозной церемонии, где собралось множество людей.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, МАДЕЙРА, ДЕРЕВО, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]