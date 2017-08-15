Президент Алиев выделил 3 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения в «Белом городе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился выделить 3 млн манатов на продолжение реконструкции систем водоснабжения, канализации и сточных вод в новом районе Баку «Белый город», говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азерсу» из госбюджета.

Ф.Исазаде