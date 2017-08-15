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Внутренняя политика 15.08.2017 18:19

Президент Алиев выделил 3 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения в «Белом городе»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник распорядился выделить 3 млн манатов на продолжение реконструкции систем водоснабжения, канализации и сточных вод в новом районе Баку «Белый город», говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азерсу» из госбюджета.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СРЕДСТВА, ИНФРАСТРУКТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]