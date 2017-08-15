NASA объявит осенью состав экипажа для коммерческого полета на МКС - источник

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до середины осени определится с экипажем для первого коммерческого полета на Международную космическую станцию, сообщил "Интерфаксу" источник в аэрокосмическом секторе.

"Экипажи для первого американского коммерческого пилотируемого полета на МКС могут быть объявлены NASA через месяц-два", - сказал он.

Ранее NASA заключила с компанией SpaceX контракт на выполнение пилотируемого полета на Международную космическую станцию.

Перед этим, в мае 2015 года, заказ в рамках программы привлечения частных компаний к разработке новых пилотируемых систем получил авиастроительный концерн Boeing.