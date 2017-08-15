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Дальнее зарубежье 15.08.2017 18:40

NASA объявит осенью состав экипажа для коммерческого полета на МКС - источник

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) до середины осени определится с экипажем для первого коммерческого полета на Международную космическую станцию, сообщил "Интерфаксу" источник в аэрокосмическом секторе.

"Экипажи для первого американского коммерческого пилотируемого полета на МКС могут быть объявлены NASA через месяц-два", - сказал он.

Ранее NASA заключила с компанией SpaceX контракт на выполнение пилотируемого полета на Международную космическую станцию.

Перед этим, в мае 2015 года, заказ в рамках программы привлечения частных компаний к разработке новых пилотируемых систем получил авиастроительный концерн Boeing.

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Тэги: США, NASA, МКС, ЭКИПАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]