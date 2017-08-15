Талибы направили Трампу открытое письмо с требованием полностью вывести военных из Афганистана

Члены радикального движения "Талибан" направили президенту США Дональду Трампу письмо с призывом вывести американских военных из Афганистана, передают во вторник западные СМИ.
"Опыт показывает, что отправка военных в Афганистан не приведет ни к чему, кроме дальнейшего разрушения американской армии и экономики", - отмечается в документе, выдержки из которого приводят издания.
"Поэтому это будет мудрым шагом, если США примут стратегию, направленную на полный вывод военных из Афганистана вместо увеличения числа военнослужащих", - говорится в письме.
В настоящее время численность американских военных в Афганистане составляет почти 8,5 тыс., тогда как шесть лет назад количество солдат превышало 100 тыс.
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