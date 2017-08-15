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Дальнее зарубежье 15.08.2017 19:00

Талибы направили Трампу открытое письмо с требованием полностью вывести военных из Афганистана

Члены радикального движения "Талибан" направили президенту США Дональду Трампу письмо с призывом вывести американских военных из Афганистана, передают во вторник западные СМИ.

"Опыт показывает, что отправка военных в Афганистан не приведет ни к чему, кроме дальнейшего разрушения американской армии и экономики", - отмечается в документе, выдержки из которого приводят издания.

"Поэтому это будет мудрым шагом, если США примут стратегию, направленную на полный вывод военных из Афганистана вместо увеличения числа военнослужащих", - говорится в письме.

В настоящее время численность американских военных в Афганистане составляет почти 8,5 тыс., тогда как шесть лет назад количество солдат превышало 100 тыс.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]