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Бизнес и законодательство 15.08.2017 18:25

Минэкономики Азербайджана с начала 2017г выдало бизнесменам около 1 тыс. лицензий

Министерство экономики Азербайджана с начала 2017 года выдало 966 лицензий на различные виды предпринимательства, сообщает ведомство.

«Бизнесмены в Азербайджане с начала 2017 года получили 966 лицензий по различным видам предпринимательской деятельности. Из этих лицензий 683 являются новыми, 283 – обновленными», - говорится в сообщении.

Лицензии получили предприниматели в сферах фармацевтики, медицины, строительства, проектирования зданий, продажи ветеринарных препаратов, импорта средств защиты растений и агрохимических веществ, образования и т.д.

Как сообщалось ранее, 19 октября 2015 года президент Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому лицензии на все виды предпринимательской деятельности в Азербайджане, за исключением вопросов, касающихся государственной безопасности, выдает министерство экономики.

После этого указа министерство экономики предоставило бизнесменам свыше 4,3 тыс. лицензий, из которых более 2,45 тыс. являются новыми.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНЭКОНОМИКИ, БИЗНЕС, ЛИЦЕНЗИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]