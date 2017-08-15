Минэкономики Азербайджана с начала 2017г выдало бизнесменам около 1 тыс. лицензий

Министерство экономики Азербайджана с начала 2017 года выдало 966 лицензий на различные виды предпринимательства, сообщает ведомство.
«Бизнесмены в Азербайджане с начала 2017 года получили 966 лицензий по различным видам предпринимательской деятельности. Из этих лицензий 683 являются новыми, 283 – обновленными», - говорится в сообщении.
Лицензии получили предприниматели в сферах фармацевтики, медицины, строительства, проектирования зданий, продажи ветеринарных препаратов, импорта средств защиты растений и агрохимических веществ, образования и т.д.
Как сообщалось ранее, 19 октября 2015 года президент Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому лицензии на все виды предпринимательской деятельности в Азербайджане, за исключением вопросов, касающихся государственной безопасности, выдает министерство экономики.
После этого указа министерство экономики предоставило бизнесменам свыше 4,3 тыс. лицензий, из которых более 2,45 тыс. являются новыми.
А.Ахундов
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