Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 22° 32°

СНГ 15.08.2017 19:20

Врачи не смогли установить источник вспышки гастроэнтерита в Лондоне на Чемпионате мира по лёгкой атлетике

Источник вспышки гастроэнтерита на Чемпионате мира по лёгкой атлетике не установлен, симптомы заболевания зарегистрированы у нескольких десятков человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Минздрав Англии.

"По заявлению Министерства, источник заболевания не установлен, и можно предполагать, что вспышку мог вызвать кто-то из 20 тысяч участников, аккредитованных на чемпионате", - говорится в сообщении, размещённом на сайте Роспотребнадзора.

В пресс-службе рассказали, что по состоянию на 8 августа симптомы заболевания выявлены у 40 человек. Жалобы на плохое самочувствие продолжают поступать от участников Чемпионата.

"В трех случаях диагноз подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.

Органы здравоохранения Англии сообщают, что ситуация находится под контролем и все больные и те, у кого подозревают заболевание, изолированы.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту ситуацию при планировании поездок.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что несколько легкоатлетов, остановившихся в одном из официальных отелей чемпионата мира (в нем же находятся и россияне), заболели гастроэнтеритом.

8 августа во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что российские легкоатлеты не заболели гастроэнтеритом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. "Все здоровы. Я всех спортсменов видела, и никаких сообщений о болезни не поступало", - сказала сопровождающий российских спортсменов, начальник спортивных программ ВФЛА Елена Орлова "Интерфаксу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСПОТРЕБНАДЗОР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИРУС


Похожие новости


В России некачественной колбасы только 5%, но это все равно много - глава Роспотребнадзора Новый штамм птичьего гриппа появился в Китае - Роспотребнадзор Жертвами вируса Эбола стали более 7,5 тысяч человек, число зараженных превышает 19 тысяч Суд по заявлению Роспотребнадзора оштрафовал «Макдоналдс» в Москве на 100 тыс. рублей Грузия не подтверждает готовность принять вторую инспекцию Роспотребнадзора - Онищенко Инспекция грузинских виноделов проходит нормально - Онищенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]