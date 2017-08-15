Врачи не смогли установить источник вспышки гастроэнтерита в Лондоне на Чемпионате мира по лёгкой атлетике

Источник вспышки гастроэнтерита на Чемпионате мира по лёгкой атлетике не установлен, симптомы заболевания зарегистрированы у нескольких десятков человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на Минздрав Англии.

"По заявлению Министерства, источник заболевания не установлен, и можно предполагать, что вспышку мог вызвать кто-то из 20 тысяч участников, аккредитованных на чемпионате", - говорится в сообщении, размещённом на сайте Роспотребнадзора.

В пресс-службе рассказали, что по состоянию на 8 августа симптомы заболевания выявлены у 40 человек. Жалобы на плохое самочувствие продолжают поступать от участников Чемпионата.

"В трех случаях диагноз подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.

Органы здравоохранения Англии сообщают, что ситуация находится под контролем и все больные и те, у кого подозревают заболевание, изолированы.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту ситуацию при планировании поездок.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что несколько легкоатлетов, остановившихся в одном из официальных отелей чемпионата мира (в нем же находятся и россияне), заболели гастроэнтеритом.

8 августа во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщили, что российские легкоатлеты не заболели гастроэнтеритом на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. "Все здоровы. Я всех спортсменов видела, и никаких сообщений о болезни не поступало", - сказала сопровождающий российских спортсменов, начальник спортивных программ ВФЛА Елена Орлова "Интерфаксу".