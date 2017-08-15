Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 22° 32°

Дальнее зарубежье 15.08.2017 19:30

США по-прежнему открыты для диалога с КНДР - Тиллерсон

Администрация США по-прежнему заинтересована в налаживании диалога с КНДР, однако в этом вопросе многое зависит от шагов северокорейской стороны, заявил во вторник глава госдепа Рекс Тиллерсон.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы найти возможность для диалога, но тут все зависит от них (властей КНДР)", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КНДР, ДИАЛОГ


Похожие новости


Трамп заявляет о завершении подготовки военных решений на случай "неразумных действий" КНДР Губернатор Гуама считает адекватными резкие слова Трампа в адрес КНДР Резкие высказывания властей США о КНДР не означают отказа от попыток мирно решить проблему - Тиллерсон Трамп призывает к решительности и жесткости в отношении Северной Кореи Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции За ракетные пуски для КНДР будут последствия - Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]