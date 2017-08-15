США по-прежнему открыты для диалога с КНДР - Тиллерсон

Администрация США по-прежнему заинтересована в налаживании диалога с КНДР, однако в этом вопросе многое зависит от шагов северокорейской стороны, заявил во вторник глава госдепа Рекс Тиллерсон.

"Мы по-прежнему заинтересованы в том, чтобы найти возможность для диалога, но тут все зависит от них (властей КНДР)", - сказал он журналистам в Вашингтоне.