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Дальнее зарубежье 15.08.2017 19:50

В Кабуле утверждают, что пресс-секретарь "Талибана" серьезно ранен

Афганские военные заявили во вторник, что серьезно ранили пресс-секретаря движения "Талибан" Забихуллу Мухаджида в ходе военной операции на северо-западе Афганистана, передает во вторник агентство ЭФЭ.

"Представитель талибов Забихулла Мухаджид был серьезно ранен в ходе операции, проведенной афганскими военными в районе уезда Гормач в провинции Фарьяб", - говорится в заявлении представителя ВС Афганистана Насратуллы Джамшиди.

Как отмечает ЭФЭ, ранее боевики "Талибана" захватили уезд Гормач.

Представитель губернатора провинции Фарьяб подтвердил агентству сообщения о ранении З.Мухаджида.

При этом афганские военные полагают, что подобный инцидент может "снизить боевой дух талибов".

Сами талибы пока не подтвердили и не опровергли эти сообщения. ЭФЭ отмечает, что в соцсетях продолжают появляться заявления талибов, в частности, с аккаунта З.Мухаджида в "Твиттере".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, РАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]