Афганские военные заявили во вторник, что серьезно ранили пресс-секретаря движения "Талибан" Забихуллу Мухаджида в ходе военной операции на северо-западе Афганистана, передает во вторник агентство ЭФЭ.

"Представитель талибов Забихулла Мухаджид был серьезно ранен в ходе операции, проведенной афганскими военными в районе уезда Гормач в провинции Фарьяб", - говорится в заявлении представителя ВС Афганистана Насратуллы Джамшиди.

Как отмечает ЭФЭ, ранее боевики "Талибана" захватили уезд Гормач.

Представитель губернатора провинции Фарьяб подтвердил агентству сообщения о ранении З.Мухаджида.

При этом афганские военные полагают, что подобный инцидент может "снизить боевой дух талибов".

Сами талибы пока не подтвердили и не опровергли эти сообщения. ЭФЭ отмечает, что в соцсетях продолжают появляться заявления талибов, в частности, с аккаунта З.Мухаджида в "Твиттере".