Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7007 EUR   2.003 RUR   0.0284 GBR   2.205 TRY   0.4829

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.82 Brent   52.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 37° Завтра 24° 32° 17 Авг 22° 31° 18 Авг 22° 32°

ТЭК 15.08.2017 19:20

Цены на нефть снижаются в ожидании данных из США, Brent подешевела до $50,25 за баррель

Стоимость нефти снижается в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут статданных о запасах топлива в США и оценивают результативность мер ОПЕК по ограничению нефтедобычи.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 подешевели на $0,48 (0,95%) - до $50,25 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,32 (0,67%) - до $47,27 за баррель.

Данные о запасах нефти в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Согласно прогнозам, запасы за минувшую неделю снизились на 3,6 млн баррелей.

Вместе с тем добыча нефти в стране находится близко к рекордному уровню за последние годы благодаря активной добыче на сланцевых месторождениях.

Как заявил во вторник глава аналитического отдела Citigroup Inc. Эд Морзе, меры ОПЕК привели к повышению цен на нефть, однако страны картеля и их партнеры теряют из-за этого выручку, и долго так продолжаться не может.

В свою очередь, американские добывающие компании сократили расходы и научились извлекать прибыль даже при котировках около $40 за баррель.

Согласно обновленному прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ЦЕНА, НЕФТЬ


Похожие новости


Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США, Brent торгуется у $50,3 за баррель Нефть дешевеет, Brent торгуется у $51,65 за баррель Цены на нефть стабильны на сигналах сокращения добычи в Ливии, Brent торгуется у $52 за баррель Нефть дешевеет и завершает неделю в минусе, Brent торгуется у $51,7 за баррель Нефть дешевеет после падения накануне, Brent торгуется у $51,4 за баррель Нефть стабильна после роста в среду на данных о сокращении запасов, Brent держится у $52,7

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]