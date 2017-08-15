Цены на нефть снижаются в ожидании данных из США, Brent подешевела до $50,25 за баррель

Стоимость нефти снижается в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут статданных о запасах топлива в США и оценивают результативность мер ОПЕК по ограничению нефтедобычи.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:40 подешевели на $0,48 (0,95%) - до $50,25 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,32 (0,67%) - до $47,27 за баррель.
Данные о запасах нефти в США будут обнародованы министерством энергетики страны в среду. Согласно прогнозам, запасы за минувшую неделю снизились на 3,6 млн баррелей.
Вместе с тем добыча нефти в стране находится близко к рекордному уровню за последние годы благодаря активной добыче на сланцевых месторождениях.
Как заявил во вторник глава аналитического отдела Citigroup Inc. Эд Морзе, меры ОПЕК привели к повышению цен на нефть, однако страны картеля и их партнеры теряют из-за этого выручку, и долго так продолжаться не может.
В свою очередь, американские добывающие компании сократили расходы и научились извлекать прибыль даже при котировках около $40 за баррель.
Согласно обновленному прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в сентябре производство нефти на крупнейших сланцевых месторождениях страны достигнет исторического рекорда - 6,149 млн баррелей в сутки.
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