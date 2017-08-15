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Дальнее зарубежье 15.08.2017 20:20

Латвия и РФ до 2018г намерены подписать договор о прямых международных ж/д перевозках

Латвия и Россия планируют до конца 2017 года подписать новый договор о прямых международных железнодорожных перевозках, заявил министр сообщения Латвии, сопредседатель латвийско-российской межправительственной комиссии (МПК) Улдис Аугулис журналистам во вторник после заседания МПК.

По словам У.Аугулиса, Латвия этот договор уже согласовала и готова подписать, как только к этому будет готова Россия.

Также РФ и Латвия договорились развивать сотрудничество в области контейнерных перевозок из Китая в Европу с использованием инфраструктуры обеих стран.

Латвийский министр призвал Россию активнее использовать для отправки своих грузов порты Латвии.

"Несмотря на то, что встреча с российскими партнерами в формате МПК проходит после четырехлетнего перерыва, в ряде сфер сотрудничество обеих стран оставалось активным. Практическое сотрудничество продолжалось в таких областях, как пограничный контроль, транспорт, миграция, культура и другие", - отметил У.Аугулис.

Во вторник на заседании был рассмотрен широкий круг вопросов. По словам У.Аугулиса, в частности, удалось договориться о развитии торговли и экономического сотрудничества.

Сопредседатель комиссии с российский стороны, министр транспорта РФ Максим Соколов сказал журналистам, что подписанный во вторник протокол заседания МПК является ответом на вопрос о взаимоотношениях обеих стран.

"Торговая статистика свидетельствует о возобновлении и развитии межгосударственных экономических отношений. Также в рамках МПК мы договорились о дальнейших совместных шагах", - заявил российский министр.

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Тэги: ЛАТВИЯ, РОССИЯ, ТРАНСПОРТ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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