Латвия и РФ до 2018г намерены подписать договор о прямых международных ж/д перевозках

Латвия и Россия планируют до конца 2017 года подписать новый договор о прямых международных железнодорожных перевозках, заявил министр сообщения Латвии, сопредседатель латвийско-российской межправительственной комиссии (МПК) Улдис Аугулис журналистам во вторник после заседания МПК.

По словам У.Аугулиса, Латвия этот договор уже согласовала и готова подписать, как только к этому будет готова Россия.

Также РФ и Латвия договорились развивать сотрудничество в области контейнерных перевозок из Китая в Европу с использованием инфраструктуры обеих стран.

Латвийский министр призвал Россию активнее использовать для отправки своих грузов порты Латвии.

"Несмотря на то, что встреча с российскими партнерами в формате МПК проходит после четырехлетнего перерыва, в ряде сфер сотрудничество обеих стран оставалось активным. Практическое сотрудничество продолжалось в таких областях, как пограничный контроль, транспорт, миграция, культура и другие", - отметил У.Аугулис.

Во вторник на заседании был рассмотрен широкий круг вопросов. По словам У.Аугулиса, в частности, удалось договориться о развитии торговли и экономического сотрудничества.

Сопредседатель комиссии с российский стороны, министр транспорта РФ Максим Соколов сказал журналистам, что подписанный во вторник протокол заседания МПК является ответом на вопрос о взаимоотношениях обеих стран.

"Торговая статистика свидетельствует о возобновлении и развитии межгосударственных экономических отношений. Также в рамках МПК мы договорились о дальнейших совместных шагах", - заявил российский министр.